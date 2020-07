Meglio Conte come premier o meglio Conte come leader del M5s? “Conte ha tutti i numeri e tutte le qualità per fare il nostro capo politico. E’ riuscito a interpretare, e al meglio, il sistema valoriale del movimento, ad andare oltre le ideologie. Ha le carte”. Al momento avete Vito Crimi che vi guida, il reggente che però nessuno regge, un altro ibrido italiano, il capo mezzo capo. Che ne pensa? “Chi lo ha legittimato? Non ce l’ho con Crimi,...

