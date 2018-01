Comunque vada sarà un successo. Per Silvio Berlusconi. Il romanzo dell’abbandono della politica e della Regione di Bobo Maroni ha il sapore di un racconto a puntate. Non mancheranno certo i mari procellosi, ma a leggere tra le righe si capisce subito che il diavolo sta nei dettagli, che i protagonisti fanno fatica a tenere nascosti. Scenari con vista nazionale, per il centrodestra, ma sullo sfondo – ma neanche tanto, perché conta eccome – la Lombardia. Si vota tra 52...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.