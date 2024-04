"La migliore deterrenza alla guerra è un'industria della Difesa efficiente", parla Massimiliano Salini

Svegliata di soprassalto dal fragore delle due guerre che la stringono in una morsa, l’Europa pur sempre a metà tra l’incerto e l’inconcludente, quando deve pensare alla propria sicurezza, sembra accantonare la chimera dell’esercito comune europeo per affrontare con realismo una situazione che ogni giorno diventa più difficile. Infatti l’invasione russa dell’Ucraina – con le recenti gravi tensioni internazionali – ma anche il conflitto che si affaccia sul Mediterraneo, lungo la striscia di Gaza, mettono allo scoperto l’impreparazione dell’Europa sul fronte della difesa, delegata quasi esclusivamente alla Nato e agli alleati. Senza sbandierarlo troppo, si finisce subito per essere tacciati di cinismo dall’opinione pubblica a trazione pacifista, esiste però anche un comparto industriale (e molto lombardo) che alle scelte sugli armamenti guarda con attenzione. “Ha ragione Mario Draghi a indicare degli strumenti finanziariamente specifici (come gli eurobond) per sostenere le spese per la difesa europea”, spiega al Foglio Massimiliano Salini, esponente del centrodestra lombardo e membro della commissione Industria del Parlamento europeo.



