Tra giochi di potere e problemi gravi, il risiko di Trenord & Co.

Si avvicina rapidamente (come una littorina, direbbe qualche nostalgico) il momento della verità sui nomi del nuovo cda Fnm (la holding lombarda di ferrovia e autostrade). Ma il busillis non riguarda solo i nomi di chi guiderà la più importante partecipata della Regione bensì, più concretamente, la sorte di pendolari e studenti che salgono ogni giorno sui treni del servizio ferroviario regionale, sempre un po’ claudicante. I nuovi treni Donizetti, Colleoni e Caravaggio hanno superato ampiamente quota 100 ma il servizio di Trenord non ne ha tratto grande giovamento. Alla ripresa autunnale, quando i 700 mila pendolari torneranno sulle banchine alle prese con soppressioni e ritardi dei convogli, si giocherà la partita cruciale della partecipata regionale per eccellenza: Fnm. Perché se la Sanità è il cuore del sistema guidato da Attilio Fontana (nelle mani di Guido Bertolaso, alle prese con le nomine più scottanti e liste d’attesa che ustionano), la mobilità rappresenta il polmone che consente alla Regione di crescere.

