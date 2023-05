Futuro in 3D. Chi l'ha detto che il manifatturiero non cambia?

L’export italiano e lombardo non si chiama più solo Armani, Frau, Luxottica o qualcuno dei grandi marchi di successo globale che hanno appena trionfato al Salone del Mobile. L’export italiano ha sempre più le sembianze tecnologiche dei robot 3D. Un esempio? Si chiama Caracol, è una Pmi innovativa con sede a Barlassina (MB) – uscita dal grande incubatore di ComoNext (oggi sono 140 le start up in gestione) – che nasce dall’idea di superare i limiti della manifattura e trovare alternative per produrre in maniera più efficiente e sostenibile. “La società è nata nel 2015 – spiega al Foglio Francesco De Stefano, cofondatore e ceo di Caracol - con l’obiettivo di sviluppare la tecnologia della stampa 3D, sul terreno delle grandi dimensioni. È partito un progetto di ricerca durato due anni e abbiamo realizzato il primo robot che è approdato sul mercato nel 2018”. Poi è scattata la conquista dei mercati internazionali. “Siamo partiti in Italia grazie a ComoNext, l’indotto manifatturiero italiano è consistente e ci ha permesso di crescere, fino all’anno scorso rappresentava la metà del fatturato. Ora ci stiamo muovendo negli Stati uniti e in medioriente, in particolare in Arabia Saudita, Dubai, Abu Dhabi dove ci sono grandi progetti strutturali. Oggi produciamo componenti seriali per la nautica, per l’aeronautica, prodotti di design come sedie, tavoli, prodotti per l’edilizia”. Si tratta di un’azienda leggera dove la ricerca ha uno spazio determinante. “Siamo una cinquantina di dipendenti, arriveremo a 70 entro la fine dell’anno e il fatturato negli ultimi tre anni è stato raddoppiato. La ricerca – spiega il ceo – è la chiave del nostro vantaggio competitivo, basta guardare ai nuovi assunti: 15 su 50 si occupano di ricerca e sviluppo, che vengono elaborate all’interno dell’azienda e il 40 per cento del nostro fatturato viene investito in ricerca”.

