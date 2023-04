La guerra personale del verde Carlo Monguzzi per le domeniche a piedi

Non l’avessimo già sperimentata, la domenica a piedi riproposta qualche giorno fa da un centinaio di persone in piazza Scala (appartenenti a una cinquantina di associazioni ambientaliste), sarebbe anche una novità. Ma in questo mondo di deja-vu l’idea nefasta della domenica a piedi è ormai una fastidiosa 50enne. La prima fu nel 1973. Pe la crisi petrolifera il governo decise l’austerity, ma nessuno pensava fosse una misura ambientale: solo un’emergenza momentanea. Poi più niente, fino alla sindacatura di Paolo Pillitteri: il 5 dicembre 1989 decise di chiudere le strade d’accesso a Milano per evitare il flusso dei pendolari. La motivazione stavolta era ambientale. Anche qui, un deja-vu: gli abitanti dell’hinterland (giargiana, per gli imbruttiti che peraltro sono in grande maggioranza immigrati di seconda o terza generazione) venivano concepiti come “city users”, ovvero utilizzatori della città, ma non portatori di ricchezza (servizi, biglietti, pasti, soldi, ristoranti, teatri, negozi eccetera). Risultati?

