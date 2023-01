A Milano tra pragmatismo e populismo: bene i biglietti male i 30 all'ora

Sala ha bloccato il prezzo degli abbonamenti, polemizzando con Salvini. Mentre è difficile trovare un valore per la misura sulla velocità che non sia ideologico

Milano prova ad uscire dalla morsa dell’inquinamento e dalla polemica (sballata) sull’aumento del biglietto Atm con l’idea di portare il limite di velocità urbana per le auto a 30 km orari. Beppe Sala il pragmatico – che ha rilanciato il trasporto pubblico con l’apertura della M4 fino a Linate e spinge per prolungare al più presto l’intera rete sotterranea – si è visto costretto a ritoccare le tariffe Atm (2,20 euro per l’ordinario), bloccando però il prezzo degli abbonamenti. Messo alle strette, il sindaco ha puntato il dito contro il governo: “Milano va avanti ma i contributi no. Dal 2011 a oggi abbiamo perso 25 milioni di contributi statali a fronte di quasi 27 km in più di solo trasporto sotterraneo. E le proiezioni prevedono che nel 2024, quando sarà terminata la M4 con i suoi 15 km, le risorse destinate al Comune diminuiranno ancora”.