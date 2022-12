Solita storia, se mancano i fondi la politica taglia la cultura. Sala, Galli e chi non ci sta

Il comune di Milano ha annunciato che ridurrà i contributi, mentre la Regione lo ha già decretato. Anche se il sindaco meneghino e l'assessore regionale hanno risposto in maniera diversa alle proteste. Intanto il filosofo Stefano Zecchi, ex assessore milanese alla Cultura, spiega che ridurre la spesa non è l'unica strada. Ma bisogna "trovare il coraggio"

Non c’è niente da fare, quando la congiuntura è negativa e bisogna mettere far quadrare i conti la vittima sacrificale è sempre la cultura. Non fa eccezione Milano che stavolta non fa sconti neppure alla Scala, l’istituzione culturale più famosa nel mondo: il Comune ha annunciato che ridurrà i contributi, mentre la Regione lo ha già decretato. L’unica differenza tra i due enti è emersa nello stile con cui Beppe Sala ha risposto a muso duro ai sindacati della Scala: “Dovendo tagliare, è più grave tagliare i fondi alla Scala o tagliare il trasporto per i disabili?”. Ma stavolta, al sindaco, nessuno ha rinfacciato la celebre battutaccia di Tremonti. Più prudente Stefano Bruno Galli, dopo le dure proteste arrivate da Brescia per i tagli al Centro teatrale bresciano e alla Fondazione Teatro Grande: l’assessore regionale alla Cultura ha subito sterzato spiegando che ci saranno “integrazioni”, espressione che suscita speranza anche alla Scala e al Piccolo che si sono visti decurtare i finanziamenti regionali (rispettivamente del 45 e 55 per cento).