La Città del Sole compie 50 anni, e i sogni per bambini crescono

Carlo Basso, il mago dei giocattoli intelligenti, aveva visto in lui la figura giusta. Tanto da offrirgli la possibilità di allargare gli orizzonti della Città del Sole, il suo negozio di giocattoli creativi, nato qui a Milano nel 1972. Oggi Graziano Grazzini è azionista di maggioranza, presidente e amministratore delegato, (“altri ruoli liberi non ce n’erano”, dice sorridendo. Il braccio destro del giocattolaio più famoso di Milano ha raccolto subito l’eredità del fondatore, che gli impartì pochi ma doverosi consigli. “Mi disse: ‘Devi orientarti su prodotti che strappino un sorriso’; e ‘Tutto quello che andava bene dove lavoravi prima, tu scartalo e prendi il resto’”. Già, perché Grazzini era, si fa per dire, un concorrente, appartenente alla famiglia che possedeva la catena Grazzini Giocattoli, con negozio storico in via Mauro Macchi. Figlio d’arte, quindi, i giocattoli erano sempre stati il suo pane quotidiano anche se, successivamente, tutto finì assorbito dalla catena Toys Center.

