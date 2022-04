Di chi è la destra a Milano?

"Avessimo voluto aumentare il nostro gruppo regionale l’avremmo già raddoppiato”. Parole e musica di Ignazio La Russa, sant’Ignazio di Paternò protettore di Fratelli d’Italia, uomo che ha passato tutte le vicende della destra nostrana. Dai tempi in cui volavano bastonate in piazza San Babila a quelli di governo con Berlusconi, alle difficoltà successive. Fino alla rinascita, prima nei sondaggi e – prevedibilmente – nelle prossime elezioni regionali un po’ in tutta Italia. In attesa delle politiche, e a scapito della Lega, ovviamente, che proprio in Lombardia ha il suo cuore pulsante e anche la sua paura più profonda: perdere il fortino. Anche a causa dell’appannamento di Salvini, palese vittima collaterale della guerra scatenata dall’amico Putin.

