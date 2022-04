Roma è lontana. Così la questione mobilità ingarbuglia il comune di Milano

Le parole sono pietre. Beppe Sala su Draghi: “Non posso avere fiducia in un governo che non ascolta una città che ha sempre celebrato come suo traino”, ha scandito. “E’ un governo che ora sembra così lontano”. I numeri sono numeri, invece. E mostrano che il governo non sta dando risposte sulle centinaia di milioni che mancano (200, mal contati) per evitare tagli ai servizi per i cittadini milanesi. La dinamica, che qualcuno potrebbe definire perversa, è nota e sicuramente antica. Basta ricordare, 2009, Letizia Moratti che sosteneva gli altri comuni italiani contro la circolare di Tremonti sui tagli agli investimenti: “Non siamo in grado di assolvere alle condizioni indicate”. E Attilio Fontana, nel 2013, da sindaco di Varese e presidente di Anci, se la prendeva con Enrico Letta sugli stessi temi. Beppe Sala è l’erede di una nobile tradizione di inascoltati lombardi. Ma fuori dalle polemiche, che cosa c’è davvero in gioco, sul futuro di Milano e sulla ratio degli investimenti che le servono, e servono come il pane?

