C'è un altro Sala con “l'ossessione” delle periferie. Ma è dura

C’è un altro Sala con l’ossessione per le periferie e le case popolari. E’ Angelo, presidente di Aler di Milano, leghista scelto a suo tempo da Maroni, vocazione pragmatica. Professionista, poi a lungo ai vertici di Federcasa e presidente di Aler Varese, Como, Monza, Sala è arrivato a Milano con lo spirito di chi vuole costruire ponti (e case) invece di distruggerli. Meglio detto: non gli piace il rodeo politico che da sempre alimenta una inutile (per i cittadini) rivalità tra Aler (le case della Regione) e MM (quelle del Comune di Milano). “Abbiamo gli stessi obiettivi: dare una risposta concreta al bisogno di case – spiega al Foglio – le contrapposizioni non aiutano”. A Beppe Sala che aveva parlato di “gestione fallimentare” di Aler, offre il calumet della pace. Del resto a Palazzo Marino MM ha dovuto spiegare che ogni anno perde 38 milioni causa morosità degli inquilini.

