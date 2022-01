Google Maps Bianciardi. Manzini e la città “agra” che non c'è più

All’inizio due botti. Il botto che l’anarchico venuto da Grosseto per vendicare i minatori morti non fece mai, risucchiato dalla dolce bohème della città agra. E il botto della notte dopo gli esami, la notte del 27 luglio 1993, quando l’io narrante di questo viaggio à rebour nella Milano che non c’è più, cioè Gaia Manzini o la scrittrice che allora forse non sognava di essere, prende il motorino con un’amica e va a ballare, “sembra che stiamo scappando, in realtà non ci interessa di quel fragore, né delle sirene della polizia e delle ambulanze”. Il botto al PAC di via Palestro, cinque morti. Qualcuno aveva fatto davvero ciò che l’alter ego di Luciano Bianciardi aveva soltanto immaginato, nel 1962. Chissà se la lunga fedeltà di Gaia Manzini per Bianciardi è iniziata allora. Fu un amico a dirle: “Sarà stato il fantasma di Bianciardi”. Anni dopo, lo scrittore della Vita agra è diventato oggetto di un libro-viaggio, A Milano con Luciano Bianciardi (Giulio Perrone Editore), fatto di memoria e di affetto per lo scrittore, ma anche di scoperta di un territorio ignoto, la Milano che Bianciardi vide e amò/non amò, che non c’è più ma è esattamente “questa” città. Quasi rintracciata con un Google Maps del passato. Ed è l’aspetto più intrigante del libro, più ancora della Milano del Derby, di Gaber e Jannacci, “l’altra Milano” che non c’è più e che la Milano di oggi accarezza spesso con troppo retorica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE