Il “marchio storico” Cinghiale e la forza della provincia tra famiglie artigiane e impresa

L’Ambrogino d’oro nel 1971, il premio Europa MEC nel 1972 e il Mercurio d’oro per il primato di qualità nel 1974. Quel “grande pennello” firmato Cinghiale, che resta nella memoria televisiva degli italiani per un riuscito spot popolaresco, ha fatto incetta di riconoscimenti. Sia, appunto, quello da due metri e mezzo che l’imbianchino si portava in bicicletta facendo impazzire il vigile, sia quelli con cui si pittavano le case: prodotto di solido artigianato e industria italiana. Alfredo Boldrini aveva iniziato presto, a sei anni, quando sul carro del padre andava a vendere le scope di saggina nei paesi intorno. Poi con il fratello, negli anni 30, arrivando fino alla costa ligure in bici o treno, vendeva pennelli e scope realizzate artigianalmente da sette donne che lavoravano con la sola forza delle mani. Nel 1945 la svolta, con la fondazione dell’azienda a Cicognara di Viadana, in provincia di Mantova.

