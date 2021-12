Guerriglia verde per Sala

Sant’Ambrogio, la Scala e il pronti via delle feste meneghine per riprendere fiato e poi per Beppe Sala ricominciano le grane decisionali. Che sono di tipo urbanistico-politico. E di un inatteso, per lui, colore verde, più che rosso-nero-azzurro. La componente verde del Consiglio comunale (e giunta) sostenuta da una bella fetta del Pd (insomma la sua maggioranza) ha bocciato – per la solita questione di zero virgola sulle cubature – il progetto di Coima per il nuovo Pirellino: grattacielino venduto a gran prezzo dal Comune e trasformato da Coima in un bel progetto, pure molto green. Niente da fare. Uno schiaffo a Manfredi Catella, ma anche a Sala che aveva benedetto l’operazione.

