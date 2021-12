Bella idea la bioedilizia, ma è una capanna tutta da costruire

Il nome funziona bene. Ma i progetti in città in questi ultimi anni si sono scontrati con rallentamenti vari. L'ex assessore Rabaiotti ci spiega come si può innestare una nuova marcia

Trovare un nome accattivante è un bel biglietto da visita per un fenomeno nuovo che ha bisogno di farsi conoscere. Bioedilizia funziona bene, riesce ad allontanare l’idea dei cantieri rumorosi e inquinanti e a introdurre l’idea che si può costruire in sintonia con l’ambiente. A far decollare in città la possibilità che si possano mettere su edifici con il legno è stata Carmela Rozza che, assumendo l’assessorato all’edilizia scolastica nella Pasqua del 2013, aveva trovato subito un dossier con 27 scuole (edifici) arrivate a fine vita. Il piano di ricostruzione ha previsto così anche la bioedilizia, edifici scolastici in legno, un po’ come le baite alpine. Il know-how lo mette Federlegno Arredo, che il 27 febbraio del 2014 stipula un accordo con il Comune: a sottoscriverlo in pompa magna è l’allora sindaco Giuliano Pisapia, a significare che la bioedilizia è a tutti gli effetti un settore distintivo per l’amministrazione.