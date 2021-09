Qui era tutto Expo

C’era una volta l’Italia dei Signor no in servizio permanente effettivo, contro ogni infrastruttura, evento, Olimpiade, Expo. Padre spirituale del un certo Beppe Grippo (ante marcia M5s), che in visita al cantiere di Expo, nel 2014, non aveva dubbi: “I magistrati blocchino tutto”. E poi: “Ma chi è che viene a Rho? Ditemi! Ho chiesto a Milano, sei mai andato a Rho? Mai”. Un anno dopo, Beppe Sala staccava 20 milioni di ticket. Mentre Fedez postava: “Oggi mi sono sentito di condividere le motivazioni e lo spirito dei manifestanti #NoExpo” e Gianni Barbacetto scriveva: “Cercasi masochista con fisico bestiale, grande pazienza e soprattutto tanti soldi, per lavare il peccato originale di Expo” (sul blog del Fatto, 21 agosto 2014). E “a pagare – statene certi – saranno i cittadini”, ribadiva qualche tempo dopo. Basilio Rizzo nel settembre 2016 si scagliava contro la trasformazione di Arexpo in una vera e propria “società pubblica di sviluppo immobiliare”, “non mi pare rientri nei compiti del comune fare lo sviluppatore immobiliare”. Ma come spesso accade, i fatti si sono incaricati di trovare una soluzione e di smentire i Signor no. Il prossimo 1 ottobre aprirà l’Expo di Dubai, 5 anni (più uno perso) dopo. L’occasione giusta per fare il punto su cosa sia diventata l’area che ospitò l’Esposizione di Milano. E smentire i profeti di sventura.

