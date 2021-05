Uno strano silenzio (poche le idee?) attorno al futuro della città

Nel 2017, sull’onda della Brexit, si formò un movimento d’opinione per candidare Milano (con tanto di proposta di legge parlamentare) come nuova capitale della finanza europea. Qualche anno prima, nel 2015, Expo offrì l’occasione per gettare le basi del rilancio economico e urbanistico di Milano, sul cui “modello” Beppe Sala, che dell’evento mondiale fu il regista, costruì la sua candidatura a futuro sindaco. E’ poi successo che la proposta di Milano capitale della finanza si sia sgonfiata per una serie di ragioni, non ultima la migliore capacità di altre città europee come Parigi e Amsterdam di intercettare capitali e funzioni in fuga da Londra. Invece l’attrattività conquistata da Milano (già prima) e poi con Expo 2015 ha resistito per anni, ma ha cominciato a traballare con la pandemia.

