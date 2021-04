Brutto segnale il Salone del Mobile annullato ancora (forse)

Dopo due rinvii, la manifestazione era prevista per settembre, ma adesso Federlegno sembra orientata ad aspettare tempi migliori: troppe incertezze e troppo poco tempo per preparare un evento di questa portata

Acque limacciose, o per meglio dire improvvisamente agitate, tra i mobilieri e le grandi firme del design. Dopo giorni di indecisioni, le voci insistenti di ieri raccontavano che il Salone del Mobile 2021, previsto per l’autunno e che dovrebbe segnare il grande rilancio non solo del settore fiere ma della famosa “attrattività” milanese, è a un passo dall’annullamento. Rinviato nel 2020 e poi programmato inizialmente ad aprile 2021, e poi più realisticamente per settembre di quest’anno, il motore della Brianza cresciuto a dismisura fino ad invadere il mercato cinese è in grave sofferenza causa Covid. Federlegno sembra orientata a rinviare il Salone del cinquantenario a tempi migliori. Troppe le incertezze, e poi servono mesi per preparare una manifestazione che deve attrarre migliaia di operatori e buyer.