Espérance è italiana, anche se non ha scelto di esserlo. E’ italiana e parla con accento bresciano e una volta un amico africano le ha detto: tu non sei africana, e lei ci è rimasta un po’ male. “Mangio lenta come un’africana, mia madre a tavola mi sgridava sempre e io non capivo”. Una donna africana con cui lavorava a Torino pretendeva di essere chiamata da lei mamma, come si usa in Congo. “Ma io non posso chiamarla mamma, anche...

