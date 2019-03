Il mito smentito dei porti chiusi

Non possiamo accogliere tutti i migranti del mondo, ma i dati pubblicati oggi da Eurostat sulle richieste di protezione internazionale nell’Unione europea dimostrano che il mondo dei rifugiati in Italia è molto piccolo. Nel 2018 la Germania si è piazzata al primo posto per numero di domande d’asilo con 161.900, seguita dalla Francia (110.500), dalla Grecia (65.000) e dalla Spagna (52.700). L’Italia è quinta con 49.200 richieste. La classifica rispetto alla popolazione è ancora più esplicita. La Grecia ha registrato...

