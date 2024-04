Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Festa di vita e di famiglia. Anatomia di una caduta. Ma anche di una rinascita attraverso una stramba paternità. Il “vecchio” professor Sacerdoti alle prese con le shitstorm e con un orfano di otto anni. Angoscia e tenerezza nell’ultimo romanzo di Alessandro Piperno - di Annalena Benini

Sacri coltelli. I conclavi non sono mai stati un posto per i santi, neanche nel Novecento. La biografia di uno dei suoi protagonisti, il cardinale Rafael Merry del Val – di Matteo Matzuzzi

Gli smemorati della Dc. La storia dello Scudo crociato è stata inghiottita dal silenzio. Il Pd è il partito di tutti quanti gli ex, ma sulla tessera oggi c’è solo Berlinguer. Nemmeno il conforto dell’autoindulgenza per quella che fu l’architrave del potere italiano – di Pierluigi Battista

Il grande bluff. Il compito di apparecchiare la bolsa commedia dell’antifascismo è toccato quest’anno al baraccone della Rai: personaggi e interpreti – di Andrea Minuz

Il nazi della porta accanto. Esaurite le polemiche su fascismo e antifascismo, ora passiamo ai nostalgici del Terzo Reich. Libri, film, pure uno sport – di Michele Masneri

Dentro il regime. Redenta e le altre nei “Giorni di Vetro”. Un romanzo di donne sotto il fascismo, capace di contenere il bene e il male senza attenuanti – di Mariano Croce

Un dilettante di talento. Mr. Ripley torna in formato serie. E parte il confronto tra i molti interpreti dell’irresistibile truffatore della Highsmith – di Mariarosa Mancuso

Multinazionali in crescita. Il capitalismo italiano ha un nuovo orizzonte: il vasto mondo. L’espansione globale non è in contraddizione con le radici. Ed esportare non è più sufficiente. Le aziende che hanno superato i confini nazionali sono 175 e producono un fatturato di 500 miliardi – di Stefano Cingolani

Bidoni in musica. Anche gli oggetti quotidiani hanno un ritmo. Ed è irresistibile. Il gruppo Stomp lo porta in scena da più di 30 anni. Il tour in Italia – di Mario Leone

I due padri dello swing. Non solo “Rhapsody in Blue”: George e Ira Gershwin hanno scritto opere che hanno cambiato la storia del musical – di Damiano Michieletto

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso