Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

L’infinito è dentro l'uomo. C’è un capitolo fondamentale della predicazione di Gesù che da sempre disorienta i cristiani, la gratuità dell’amore. E’ un qualcosa di insostenibile che “ci disturba e ci mette in crisi”, dice il frate domenicano Adrien Candiard – di Matteo Matzuzzi

L’Europa di Mann. Il crepuscolo di una civiltà nella “Montagna magica”, che compie 100 anni. Utopia e attesa messianica, religione dell’eros e melancolia – di Michele Magno

Il grande scandalo d’Israele. Atene o Sparta? Vuole essere amato dall’occidente e temuto dai nemici. Due obiettivi sempre più lontani fra loro – di Giulio Meotti

Parigi, o cara. Non si stacca mai dai suoi cliché, baguette sottobraccio e ragazze bellissime. Un weekend per provare che sì, ce l’avremo per sempre – di Saverio Raimondo

Doppio processo alla Shell. Un’opera lirica mette in scena la condanna al colosso petrolifero. Curiosa ouverture per le udienze all’Aia – di Paolo Valentino

Le pazze statue. Invadono piazze e giardini, anche a danno di monumenti e palazzi storici. Diti medi, damigellone, animali. La fiera del dubbio gusto – di Camilla Baresani

La musica del tempo perduto. Gabriel Fauré, il gran compositore che compare tre volte nella “Recherche”. Nuove incisioni a 100 anni dalla morte – di Alberto Riva

L’archeomafia non resterà impunita. Storie di tesori persi e ritrovati. Non li trovate in un museo, ma nei corridoi della Procura nazionale antimafia. Vasi, busti, fregi: sono il frutto delle indagini sul traffico dei reperti archeologici. Saranno presto esposti al pubblico. Chi sono i “Monuments Men” italiani – di Maurizio Crippa

L’isola inventata. Da Thule ad Antilia, le terre del mito hanno guidato i navigatori nel Medioevo. Fantasie che, a volte, portarono a scoperte reali - di Maurizio Stefanini

Quarant’anni di taac. Dal 1984 il ragazzo di campagna è sempre lui, e Milano è sempre Milano. Colloquio con Renato Pozzetto – di Michele Masneri

Corpi in bilico. La letteratura di Yasmina Reza cattura il sesso incerto meglio della cronaca. Tragedia e commedia dei limiti infranti della carne – di Ginevra Leganza