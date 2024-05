Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Una diva all'improvviso. Francesca Fagnani, dalle “Belve” televisive a quelle della criminalità romana, sua vecchia passione e ora tema di un libro. Gli esordi con Santoro, il pop, il trash, dal 9 alla Rai e (forse) ritorno. Un ritratto – di Michele Masneri

Contro Cacciari. Titola “Metafisica concreta”, ma si tiene ben lontano dalla realtà. Un’impressione di superiorità data dal gergo filosofico più astruso – di Alfonso Berardinelli

Il bignami dei fan di Hamas. Ecco i pensatori su cui si sono formati gli studenti che odiano Israele e inneggiano ai “dannati della terra” - di Giulio Meotti

Fili di memoria. I nostri ricordi definiscono chi siamo, ma non sempre sono lo specchio della realtà. Studi neurologici rivelano cosa li influenza – di Mattia Manoni

E rimetti a noi i debiti. Mostra d’arte o banco dei pegni? La sfida di Christoph Büchel, che con “Monte di pietà” ha trasformato Ca’ Corner – di Fabiana Giacomotti

L’aureo triangolo. Aleramo, Duse e Poletti, che illuminarono il Congresso nazionale delle donne italiane. Wynn Schwartz racconta le “Figlie di Saffo” - di Annamaria Guadagni

Leonardo di Spagna. La passione antifascista legava Sciascia agli intellettuali che si erano opposti a Franco. La visita nell’82 a Madrid – di Maria Pia Farinella

Ma quanto è difficile per i figli disconoscere i padri. Lo diceva il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. E non vale solo per gli individui, ma anche per le masse. Partiti, movimenti, capi politici da Erdogan a Putin. Le radici tagliate e il problema del consenso – di Siegmund Ginzberg

Il principe nero. Non solo New York: una mostra di Gagosian celebra i giorni di Basquiat a Los Angeles. Da artista profetico a icona pop – di Giulio Silvano

Rapporto sulle ultime vanità. Le migliori sopravvivono fuori dai social. Il senso di comparire oggi sui giornali o in tivù, dolce illusione dell’amore altrui – di Ginevra Leganza

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso