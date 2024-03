Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

In morte del Grande Fratello. Venticinque anni fa esordiva il format oggi agli sgoccioli. Non basta depurarlo dal trash, e nemmeno rifarsi alle glorie di Taricone e Casalino. Nell’epoca dello scrolling infinito sui social, il voyeurismo non eccita più – di Andrea Minuz

Radici antisemite. L’infamia del “complotto giudaico” fu una svolta nella storia dell’odio per gli ebrei. La propaganda che risuona ancora oggi – di Michele Magno

I nuovi apprendisti stregoni. Antirazzisti, postmodernisti, ecologisti e femministe. Il “campo largo” dei compagni di letto contro Israele – di Giulio Meotti

L’oro di Macron. Tutte le accuse che i sovranisti muovono a Parigi. Alcune fondate, altre no. Banche, chips, Stellantis. E’ la geoeconomia, bellezza! - di Stefano Cingolani

Le femministe del dragone. Tra #MeToo e incentivi alla procreazione, in Cina le donne hanno fame di libertà. Indizi nei libri che leggono – di Annamaria Guadagni

Libri in libertà. Diritti d’autore evanescenti, testi rimaneggiati, pirateria: cos’ha in comune il futuro dell’editoria con i primi secoli della carta stampata – di Giorgio Caravale

Gli angeli necessari di Kiefer. In mostra a Firenze uno dei massimi artisti contemporanei. Le visioni e le composizioni ciclopiche del maestro tedesco, la forza alchemica di materiali, filosofie e mitologie. Una riflessione mai conclusa e potente sulla storia e il Novecento – di Maurizio Crippa

1933, l’ascesa di Hitler e i tanti che non l’hanno visto arrivare. Léon Blum, socialista ed ebreo, scrisse che il Führer era il “simbolo del cambiamento” . Il resto d’Europa credeva che i nazisti si sarebbero moderati. Così il mondo libero chiuse gli occhi – di Siegmund Ginzberg

L’altro Oscar. Reportage dalle premiazioni a cui nessuno bada: quelle per gli effetti speciali e le innovazioni tecniche. Pochi super divi, molti smanettoni – di Giulio Silvano

Com’è bianca la casa del Cav. Rinasce a nuova vita Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Berlusconi, ora sede della stampa estera. Via i broccati e le scrivanie antiche, adesso è un moderno coworking. I due Dudù non abitano più qui – di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso