Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Le bandiere bianche del Papa. Le parole di Francesco sul conflitto russo-ucraino non sono un errore di comunicazione, ma confermano un principio caro al Pontefice: la realpolitik radicale applicata al governo della Chiesa. I rischi non sono pochi - di Matteo Matzuzzi

Cassa armonica. Cdp di qua, Cdp di là, tutti la vogliono, molti la chiedono. Sindacati, politici, manager. Intanto la partita su Tim è in bilico - di Stefano Cingolani

Matteotti aveva un dossier. Un affare petrolifero e le carte che provavano la corruzione dei gerarchi. Cosa c’era dietro il delitto fascista - di Siegmund Ginzberg

Nerissimo Cav. “Ma come fa a vincere? Non conosco nessuno che l’abbia votato!”. Quando l’antiberlusconismo seduceva la sinistra in cerca d’autore - di Andrea Minuz

I sopravvissuti di Facebook. Nasceva 20 anni fa il social che puntava a connettere i giovani, e si è trasformato in un paradiso per vecchi - di Michele Masneri

Desiderio, dove sei? Per la prima volta nella storia, assistiamo a un calo demografico “volontario”. Il problema è nella nostra cultura della maternità - di Donatella Borghesi

Con il jazz contro il muro. A Berlino, la prima picconata la diede Martin Luther King nel ’64. Colonna sonora: Miles Davis e Coleman Hawkins - di Marco Bardazzi

Chi non accelera è perduto. Viaggio tra i misteri e i piaceri della natura umana. Abbiamo plasmato il mondo con la tecnologia, ma siamo ancora le stesse scimmie del Neolitico. Così il progresso scatena fantasie complottiste. Divertenti, sì, finché non colpiscono la democrazia - di Antonio Pascale

Abbasso gli eroi. E in alto le vittime: quelle autonominate, impegnate a dimostrare che la loro sofferenza è la più grande. Il libro del filosofo Bruckner - di Francesco Chiamulera

Francesco e il suo Maestro. La dolorosa eleganza delle Croci in cui Gesù per la prima volta è “patiens”. La vivacità di affreschi che fondano la leggenda del Poverello decenni prima di Giotto. Grandi rivoluzioni di arte e fede del Duecento in mostra a Perugia - di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso