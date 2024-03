Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Fruits et Pot de Gingembre. Paul Cézanne (foto Ansa)

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il regista occulto di Mediaset. E' il padroncino delle notizie, dei telegiornali e dei talk show. Ritratto di Mauro Crippa. Storia, carriera e manovre quotdiane dell'uomo che dal 1998 controlla ogni parola che le tv di Berlusconi madano in onda - di Carmelo Caruso

Statuette d'Italia. La categoria “miglior film internazionale” è sempre più globale. Anche il nostro cinema si adegua, dopo una lunga storia avventurosa – di Andrea Minuz

La fiera degli Oscar. Tra i candidati, c'è chi riesce a raccontare le nostre ipocrisie e chi meno. Il nostro preferito? “American Fiction” - di Mariarosa Mancuso

Antisemita a chi? L'accusa piovuta sul capo di intellettuali e politici, ebrei e no, come Marx e Kautsky. Ma la loro colpa fu quella di sottovalutare l'odio - di Siegmund Ginzberg

Celibi come Cristo comanda. Si fa molta sociologia sul matrimonio dei sacerdoti, ma si leggono poco i Vangeli. Che invece risolvono la questione - di Walter Brandmüller

L'editore volante. Chi è Alberto Leonardis, dall'Abruzzo con furore, e in altro verso un polo di comunicazione integrata a capitale tutto italiano - di Marianna Rizzini

Le impossibili nozze dei cieli. Il matrimonio fra Ita e Lufthansa si complica. Potrebbe saltare? Il nodo delle condizioni imposte da Bruxelles - di Stefano Cingolani

Il dies irae dei passeggeri precipitati con l'aereo sulle ande. Sopravvisuti per 70 giorni. 13 ottobre 1972: un velivolo dell'Uruguay si schianta sulla cordigliera. La speranza per i superstiti sembra svanire, ma un padre e un figlio non si arrendono. Una storia vera che oggi è anche un film - di Francesca d'Aloja

Amarissimo Gorki. Oltre l'etichetta del “realismo socialista”, c'è un autore che racconta la durezza della vita, senza ideologia. “L'albergo dei poveri” a teatro. - di Sandra Petrignani

I Casamonica d'India. Il matrimonio dell'ultimo rampollo conferma il potere un po' cafonal della più ricca famiglia d'Asia, gli Ambani. Rihanna, Bill Gates, Mark Zuckerberg tra i presenti. Tutto cominciò dieci anni fa in Puglia. - di Michele Masneri

Ma la Poppins no. La frusta moralista colpisce anche la tata volante. Eppure i libri di P.L. Travers restano una grande reazione spiritualista al '900. - di Francesco Palmieri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso