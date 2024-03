Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

I rumori di Auschwitz. Se non avete ancora visto “La zona d’interesse”, non leggete e andate al cinema. Lo sterminio si ascolta da una casa vicina ma non si vede. Dobbiamo ricostruirlo con l’immaginazione. E’ la quotidianità del male – di Annalena Benini

Grilli in affari. L’ex ministro in buoni rapporti con Palazzo Chigi fa il top manager in Italia per JP Morgan. Che ha pure messo gli occhi su Autostrade – di Stefano Cingolani

In ginocchio dallo zar. Mezzo mondo è accomodante con Putin, e non sono tutte dittature. Le analogie con l’Europa degli anni 30 – di Siegmund Ginzberg

Marchi di stampa. Da demiurgo di holding a “Cairo del nord-est”. Chi è l’uomo che molti vorrebbero candidare dappertutto nel Veneto post Zaia - di Marianna Rizzini

Il santo degli imbrogli. Né “infusione divina” né “opera di Dio”. La bolla che ha reso incontestabile san Tommaso è stata manipolata – di Matteo Matzuzzi

Amorevoli mostri. La vita dopo la fine del mondo? Assomiglia agli anni Cinquanta delle pin-up e dei drive-in. I quadri di Ryan Heshka a Milano – di Vittorio Bongiorno

L’invenzione della fantascienza. Il sogno di un viaggio sulla Luna servì a Keplero per spiegare il moto della Terra. Ma portò sua madre in tribunale – di Massimiano Bucchi

Dogmi e tabù. Viaggio tra le parole del pensiero comodo. Catalogo di tutto ciò su cui è meglio tacere per non mandare la cena di traverso agli amici. Dal “diversamente bello” ormai senza nome ai figli che sì, se ne parla, ma meglio non averne – di Ginevra Leganza

Lacrime di pietra. Così la tradizione del Balletto reale cambogiano, poi stroncata dai Khmer rossi, ispirò i capolavori di Rodin. In mostra a Milano – di Marinella Guatterini

Il cigno nero di Agnelli. Vita, matrimoni e avventure di Pamela Digby-Churchill-Harriman, che dalla campagna inglese diventò una delle donne più potenti del mondo, e avrebbe potuto essere la regina ufficiosa d’Italia. Un libro – di Michele Masneri

Un Dylan eterno. A che punto sono gli studi sul cantautore sempre in bilico tra fede e scetticismo. Marco Zoppas ha intervistato 13 esperti – di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso