Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Germania sul filo. L’impennata dell’ultradestra e la recrudescenza dell’antisemitismo dopo il 7 ottobre alimentano lo spettro di Weimar. Prudenti gli storici - Flaminia Bussotti

E l'intellighenzia perse la testa. 28 marzo 1994: Berlusconi vince le elezioni. Collassi, mancamenti, svenimenti. Dalla “plebe borghese” di Luigi Pintor alla “imbecil-gente” di Dario Fo, così la Repubblica delle Lettere si scagliò contro gli elettori - Pierluigi Battista

La posta in gioco. A Las Vegas tutto è pronto per il Super Bowl 2024, ultimo cortocircuito di un’America divisa su tutto. La politica, i neri, l’incognita Taylor Swift - Marco Bardazzi

I cigni appassiti di Capote. Ecco l’attesa serie sull’alta società newyorchese. Un mondo di soldi, potere, drammi e ristoranti perduti - Michele Masneri

Noi e la sbronza. Anche le scimmie nostre antenate si davano alla frutta fermentata per ubriacarsi. Come l’alcol accompagna da sempre la civiltà - Mattia Manoni

Dove nasce il paradiso. È quello “delle signore”, prodotto popolare ma con una cura maniacale per i dettagli. Una giornata sul set - Andrea Minuz

Israele, la guerra, la Bibbia. Ma la pace è una strada obbligata pure per il Dio degli eserciti. Usare le Sacre scritture per giustificare ogni strategia non sempre funziona: l’Antico testamento è pieno di contraddizioni. Andare oltre l’ideologia si può. Anche nei conflitti più sanguinosi - Siegmund Ginzber

Amate reliquie. Dalla scarpetta di Maria Antonietta al tovagliolo di Luigi XVI... I dettagli e le “dissipazioni” che erano la passione di Marcenaro - Giuseppe Marcenaro

Un flauto ci salverà. Mozart e il dono dello stupore. “Die Zauberflöte”, per chi è smarrito e disarmato nell’affrontare le ombre della vita - Damiano Michieletto

Nuovo cinema Mancuso - Le recensioni dei film in sala di Mariarosa Mancuso