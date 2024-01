Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

A mensa con le Kessler. La mitica Telescuola raccontata da chi la frequentava. Quando il servizio pubblico mandava in onda vere lezioni per alfabetizzare l’Italia del Boom. L’esame riparatore di Arte, l’autografo di Corrado e una Rai che non c’è più – di Pierluigi Battista

Sfida sull’Artico. Come lo scioglimento dei ghiacci apre nuovi scenari commerciali e strategici. Russia e Cina si muovono, l’America non sta a guardare – di Paolo Valentino

Il catechismo del terrore. Così il fanatismo religioso offre un alibi ai massacratori. Le radici nel nichilismo e la follia della palingenesi sociale – di Michele Magno

Da Gilead a Trump. L’Iowa di Marilynne Robinson e il New Hampshire di Salinger. Ecco l’America sperduta e letteraria che pesa sulle presidenziali – di Marco Bardazzi

Lampi di stupidità artificiale. L’esperimento di Bankitalia con ChatGPT fa ripensare la sua portata rivoluzionaria e il bisogno del controllo umano – di Stefano Cingolani

Le città eterne. Ma quale fuga dai centri urbani: continuano a crescere, anche nell’Italia che si spopola. Forse non è vero che ci si vive così male – di Roberto Volpi

Il vizio non uccide il bello. Il moralismo beghino colpisce Depardieu. Ma la lettera delle francesi che lo difendono è un Trattato sulla tolleranza – di Ginevra Leganza

Napoli canta malafemmena, lazzarella e pure i maschilisti. Altro che politically correct. Ce n’è di materiale per la censura corrente: corna, corteggiamenti sfrontati, violenze. Patriarcato? Sì, ma anche le matriarche non scherzavano. Come l’ironia partenopea sa anche sdrammatizzare – di Francesco Palmieri

L’isola della danza. Nell’arcipelago de Li Galli, oggi al centro di una disputa giudiziaria, trovavano rifugio Léonide Massine e Nureyev. Ispirati dalle sirene – di Marinella Guatterini

Il Louvre di Berlusconi. Dalle televendite sulle tv locali ad Arcore, Lucas Vianini è stato il curatore della quadreria del Cav. Intervista – di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso