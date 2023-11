Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

I Patriarchi del mondo nuovo. Sam Altman con la sua OpenAI è il sovrano della grande saga dell’intelligenza artificiale. E poi accanto a lui ecco tutti gli altri protagonisti della nuova aristocrazia della Silicon Valley e della rinata San Francisco – di Michele Masneri

Chi dà i numeri. Immigrazione e femminicidi, e poi soglie di sbarramento e sondaggi. Quella delle cifre è una mistica. Ma chi sono i suoi ambigui profeti? - di Stefano Cingolani

La Palestina di Giulio Cesare. Il medio oriente di oggi come le Gallie di allora: un puzzle di fazioni in lotta. La lezione dimenticata del “divide et impera” - di Siegmund Ginzberg

Il Faust velato. Chi era Raimondo di Sangro, che commissionò il celebre “Cristo” di Napoli. Indagatore dei segreti della natura, la sua vita fu un mistero – di Michele Magno

Un vaccino fasullo per Hitler. Un farmaco inutile contro il tifo: lo rifilò alle SS lo scienziato internato Ludwik Fleck. Un sabotaggio clamoroso – di Massimiano Bucchi

Di vino e di poesia. Quanta indulgenza verso gli scrittori ubriaconi. Sarà perché molti capolavori sono stati partoriti tra i fumi dell’alcol. Un catalogo – di Maurizio Stefanini

Il verde profumo di sesso. Mettete dei fiori sui vostri piselli. S’avanza un modo neo-freak di fare l’amore. La natura non è più madre ma amante – di Ginevra Leganza

Lode a Script, la rivista di quelli che scrivevano il cinema. Anticipava l’ondata della serialità, veniva dal futuro. Per rimettere al centro il copione e combattere la buona battaglia contro i registi autoreferenziali sovvenzionati dallo stato. Il gran ritorno in libreria – di Andrea Minuz

Nero come la pece. C’è stato un momento nella storia in cui Ragusa riforniva di asfalto il mondo. Oggi un festival artistico rivitalizza l’ex fabbrica di bitume – di Valentina Bruschi

Il vecchio e il palco. La felicità più grande per Umberto Orsini: essere solo in scena, perché lì è “totalmente libero”. Il trio imperdibile de “I ragazzi irresistibili”, gli amori, la sua compagnia di giovani talenti teatrali, i prossimi spettacoli. Intervista – di Sandra Petrignani

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, i dietro le quinte e le serie tv del momento raccontate da Mariarosa Mancuso