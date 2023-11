Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Inventario dei nuovi pogrom. Gli studenti ebrei di Harvard minacciati, l’aeroporto in Daghestan, le stelle di David a Parigi. Non è sostegno alla causa palestinese, è antisemitismo. La vergognosa indulgenza dei progressisti e le poche voci coraggiose – di Pierluigi Battista

La dea del pil. Niente scandali, è Taylor Swift: un successo straordinario che nasce dall’immedesimazione. Chi sono le sue fan (hanno pure un sindacato) – di Ginevra Leganza

La storia passò da Casalecchio. Novembre 1993: l’endorsement per Fini da un centro commerciale. E’ il trailer della discesa in campo del Cav. Non c’era il partito, non c’era il programma, ma c’era già tutto del berlusconismo (e dell’antiberlusconismo) – di Andrea Minuz

Misterioso Rol. Prediceva veramente il futuro? Credere o non credere? Forse non è questo il problema. Il documentario di Anselma Dell’Olio – di Francesco Palmieri

Le macerie dell’antimafia. Ricordate le sorelle Napoli di Mezzojuso? Crollano in tribunale gli scoop di Giletti. A Palazzo San Macuto esplodono i contrasti tra i famigliari di Paolo Borsellino. Un altro tonfo per il teorema della trattativa stato-mafia – di Riccardo Lo Verso

Indecifrabile Qatar. Ritenuto sponsor dei terroristi islamici ma indispensabile mediatore, l’emiro Al Thani è un camaleonte. Quanto durerà il suo equilibrismo – di Stefano Cingolani

I labirinti del terrore. Da Kafka e Dürrenmatt alle gallerie di Gaza. Come i tunnel sono diventati l’incubo collettivo dell’umanità – di Siegmund Ginzberg

Onustan, il palazzo che dà voce agli aguzzini d’Israele. Se lo stato ebraico venisse distrutto, le Nazioni Unite dovrebbero sciogliersi. Non saprebbero più chi attaccare. Cinquant’anni di processi all’unica democrazia del medio oriente – di Giulio Meotti

Solo lui si salva. Speriamo che il crollo del Manchester United risparmi Garnacho. Var e polemiche pol. corr. non aiutano, ma lui gioca negli slip di CR7 – di Jack O'Malley

I tradimenti del genio. Paura dell’intelligenza artificiale? C’era chi invece sognava di sostituirla all’uomo. La parabola di Von Neumann – di Mariano Croce

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso