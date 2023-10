Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Uno sceriffo a Milano. E’ Franco Gabrielli, l’ex capo della Polizia chiamato da Beppe Sala a tranquillizzare i cittadini. Tra scippi, baby gang, borseggiatori e ammazzamenti di ciclisti, la città vive la sua fase di incertezza. Un po’ reale e un po’ percepita - di Michele Masneri

Comprati e venduti. Giornali indipendenti? Macché, primum vivere. In Francia anche il Monde si è arreso per finire nelle mani di un solo padrone: Xavier Niel - di Stefano Cingolani

I particolari in cronaca. I giornalisti fanno di tutto per proteggere la sua intimità. Ma la ragazza di 19 anni, vittima di stupro, non molla i social e mostra tutto di sé. Lo fa, dice, per contestare la versione dei sette balordi che l’hanno violentata. Succede a Palermo - di Riccardo Lo Verso

Senza parole.“Prof., non so come dire”. Perché la scuola deve fornire ai giovani un linguaggio, valore inestimabile, per comprendere sé stessi - di Stefano Picciano

Com’è triste Portofino.Yacht cafoni, turisti ciabattanti e grandi marche che nessuno può permettersi stravolgono la faccia della “piazzetta” - di Fabiana Giacomotti

Voce d’angelo. Grazia e potenza, il dolore di un corpo mutilato e la gloria di una vita da star. Così il castrato Senesino conquistò l’Inghilterra - di Damiano Michieletto

La “Gerusalemme del Caucaso”. Povera Armenia, sorella orfana dell’Europa e sentinella di civiltà. Non bastava il genocidio turco che l’ha quasi cancellata. Ora chi è ossessionato dal “resto della spada” vuole finire il lavoro. Un popolo ancora una volta martire e in esilio - di Giulio Meotti

Il libro maschio. Ora tocca alle scrittrici confrontarsi con la figura paterna in crisi. Il nuovo romanzo di Jan Carson e i semi di Jane Austen - di Donatella Borghesi

Un dieci da sbronza. Come è possibile che un tipo così sia diventato titolare fisso del Manchester City? L’equilibrio. Jack Grealish non vive i suoi eccessi come una fuga dalla realtà, non li ostenta, non se ne vanta. Semplicemente se ne frega - di Jack O'Malley

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso