Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

I tormenti di Lampedusa. Emergenza, politici, proteste. Ma anche apericene e turisti fuori stagione che approfittano degli ultimi caldi. Reportage dall’isola più a sud d’Italia, dove l’estate non è ancora finita e i migranti si vedono in tv – di Michele Masneri

Caritas di governo. Assistenzialismo in nome delle “fasce deboli”? La destra non inverte la tendenza. E poi bonus a pioggia, nuova maschera del clientelismo – di Stefano Cingolani

I girotondi non finiscono mai. L’improvviso disamore per Schlein da parte dell’intellighenzia di sinistra? E’ il ciclo che ha travolto i leader precedenti – di Francesco Cundari

Inferno svedese. Il paradiso dell’accoglienza all’immigrazione, eldorado multiculti, è piombato in una crisi violenta. E non sa come tornare indietro – di Giulio Meotti

Foto sfregiate dalla paura. L’arte di cancellare volti in Unione sovietica. Non solo nella Nomenclatura: anche fra la gente comune. Storie di oblio – di Siegmund Gizberg

Lauree perse. Non solo Bonomi e Fabbri: ecco i titoli di studio misteriosi o millantati che scatenano le polemiche. Mentre gli universitari in Italia scarseggiano – di Maurizio Stefanini

Tutti i colori del trash. Dopo il carnevale, la mestizia quaresimale. Il perbenismo imposto dall’alto al “Grande Fratello” spiazza il telespettatore e penalizza gli ascolti. Un’estetica rinnegata. Ma ci sono ancora molte sacche di resistenza – di Andrea Minuz

La crisi del libro. Un’inchiesta. Caro scrittore, pensaci: il lettore da sedurre è il narcisista. Ma anche l’emotivo, l’umbratile, il distratto. Quello colto e pretenzioso appartiene ormai a una piccola nicchia. Così la rete ha cambiato l’editoria e la figura del letterato – di Annamaria Guadagni

Pixel e sudore. Macché tempo sprecato: i videogiochi oggi sono un’attività agonistica con un sacco di pubblico. C’è anche chi vuole gli esport alle Olimpiadi – di Giovanni Battistuzzi

Il pianto nascosto del clown. Il film sulla Shoah che Jerry Lewis non ha mai voluto distribuire. Inspiegabilmente: è un capolavoro drammatico – di Francesca d'Aloja

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso