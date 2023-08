Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il paradiso dei riabilitati. Barbie era un simbolo della mercificazione del corpo delle donne, ora lotta contro il patriarcato insieme a noi. La lunga marcia dei deplorevoli poi perdonati, da Totò a Fiorello, passando per Sanremo e i cinepanettoni – di Pierluigi Battista

Cesare, aiutalo tu. Per il generale contro gli omosessuali, non c’è solo l’esempio del “dictator” amante del re di Bitinia: l’antichità è tutta bisessuale – di Michele Magno

Chattando con Cristo. In America arriva la app per chiedere consigli a Gesù & Co. Un rimedio alla solitudine che scivola nel ridicolo – di Matteo Matzuzzi

Mandela in Love. Nelson e Winnie, la potente immagine di una coppia: la usarono per costruire la libertà dall’apartheid. I nuovi documenti pubblicati – di Annamaria Guadagni

Tutte le donne del dittatore. La sorella, la figlia, la ministra. Chi guiderà la Corea del nord dopo Kim è un mistero che passa tra i missili balistici – di Giulia Pompili

Palazzine d’estate. Snobbate dagli architetti, amate da chi ci abita, sono il fondale della commedia all’italiana. E poi c’è il vituperato palazzinaro – di Michele Masneri e Manuel Orazi

Il mio cinema è il Napoli. “La città mi bacia e io l’adoro”, altro che “romano”. Aurelio De Laurentiis sul passaggio dai film al calcio, Fellini e i giovani d’oggi – di Francesco Palmieri

Intuizioni e disincanto di Pareto, il marchese che mostrò al Novecento gli orizzonti della libertà. Moriva cento anni fa il più grande scienziato sociale italiano. Avvocato del libero scambio e lucido osservatore delle élite politiche, più di tutto lo irritava il bavaglio alle opinioni – di Alberto Mingardi

Amori e psiche. Le molte donne di Jung, padre della psicoanalisi, nel “Dialogo” con Aniela Jaffé, l’allieva che più di tutti ha saputo raccontare il Maestro – di Sandra Petrignani

L’ultimo giorno di Victoria. Due scrittori, Amelina l’ucraina e Héctor Abad Faciolince il colombiano, sotto le bombe russe. Il racconto della tragedia – di Francesca d'Aloja

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso