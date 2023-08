Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Contro i convenevoli. Quanto tempo deve passare prima di riuscire a dirci qualcosa di interessante? Forse tutta l’estate, forse la vita intera. “Come stanno i ragazzi?”. La buona educazione patologica che ti frega e la bocciatura che ti salva – di Annalena Benini

Eroe per un giorno. Mike Pence, il vice invisibile di Trump che riconobbe la vittoria di Biden, oggi rischia di non arrivare ai dibattiti per le primarie – di Giulio Silvano

Chi ha paura di Mister X? La bizzarra idea di Elon Musk di cambiare nome a Twitter e uno spavento ideologico e anche più insensato – di Maurizio Crippa

Pazzi per De Luca. Lessico, bersagli, fissazioni, passato e presente del governatore della Campania che vuole ricandidarsi anche oltre le regole – di Marianna Rizzini

Rivoluzionari da ombrellone. Ma quale assedio. Gli studenti, assistiti dallo stato maggiore della cinematografia italiana, si sono accampati alle Eolie. La battaglia contro la destra può attendere. Viaggio tra le aule deserte del Centro sperimentale di Roma – di Carmelo Caruso

Salutame a Socrate. Un’estate ad Atene: non importa che il turismo se la sia mangiata, gli dei sono fuggiti dall’Olimpo e si nascondono in mezzo a noi – di Edoardo Rialti

Utero delle mie trame. La filosofa Rosella Prezzo riflette sulla procreazione assistita, realizzazione dell’antico mito di una nascita senza madri – di Donatella Borghesi

Napoli, 4 agosto 1943. Quante lacrime e canzoni per Santa Chiara bombardata dagli americani. Non bastava la scrittura di Eduardo e Malaparte a raccontare quella distruzione, ci voleva la musica. Scugnizzi, prostitute, soldati innamorati: ecco le melodie che hanno accompagnato il dolore – di Francesco Palmieri

Il dandy rampante. Dieci anni senza Lou Reed, il trasgressivo del rock. Oggi lo imitano, una volta faceva scappare il pubblico. Come nel 2002 a Venezia – di Marco Ballestracci

La ruota della Cancel Culture. La rimozione delle statue è un’arte antica. Ma l’iconoclastia di oggi è diversa: distrugge senza proporre nuovi modelli – di Giorgio Caravale

San Francisco non muore mai. Covid, senzatetto e crisi della Silicon Valley non hanno affossato la città che tutti amano odiare. Reportage – di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso