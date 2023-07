Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il cielo nero di Catania. Era la Milano del sud e la capitale della destra siciliana. Ora è una città dove non si può né arrivare né partire. E’ bastata una scintilla da un cavo per mandare in tilt l’aeroporto e rivelare il volto clientelare dell’autonomia - di Carmelo Caruso

Parla l’imputato. Nella Russia di Putin, l’unico posto dove risuonano parole di libertà è il tribunale. L’importanza di diffondere i discorsi dei dissidenti – di Michele Magno

La croce dei nuovi martiri. Minacciati, cacciati, uccisi. Dall’Africa profonda all’Asia orientale, per i cristiani è un calvario senza fine – di Matteo Matzuzzi

L'enigma Zaki. E’ già un nuovo papa straniero per chi lo vorrebbe in politica. Ma chi è davvero il ricercatore tornato a Bologna dopo la grazia? - di Marianna Rizzini

Il dimenticato Serafino Ferruzzi. C’era il suo impero alla base dell’impresa di Gardini, oggi commemorato ma non da tutti. Ferite di famiglia – di Stefano Cingolani

Guarda che luna. Cinesi, indiani e americani si preparano a tornare sul satellite. Forse per restarci? Sogni, desideri e illusioni della nuova corsa allo spazio – di Siegmund Ginzberg

Woodstock tra i monti. Al confine con Austria e Slovenia, trentasei ore di concerti rock, droga (panini imbottiti) e foto da fare invidia - di Simone Canettieri

Syd Barrett, il poeta maledetto che inventò i Pink Floyd. Suonava rock lisergico e cantava i personaggi dell’Inghilterra rurale. Il primo disco con la band, poi due gioielli da solista, prima che la sua fragile mente cedesse. Ecco il nuovo documentario – di Vittorio Bongiorno

L’umana terra. Sindaco della sua Tricarico, Rocco Scotellaro cantava la Lucania degli ultimi. Perché rileggere le sue poesie a cent’anni dalla nascita – di Cettina Caliò

Le stelle scure di Hollywood. Sceneggiatori, produttori, arruffoni in una storia lunga un secolo. Oltre le star e la luce della California c’è il “dark side” dell’industria del cinema. Parla David Thomson, autore di “La formula perfetta” - di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso