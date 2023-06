Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

L’estate dei libri mai letti. Tutto Tolstoj. Tutto Kafka. Quelli che dicono: per leggere mi serve spazio mentale, che cosa mi consigli? Anzi, me lo presti? La magia dei gialli di Agatha Christie nelle case al mare. Pensare solo al cianuro – di Annalena Benini

Orwell a Mosca. Così “1984” e la “Fattoria degli animali” riuscirono ad arrivare per vie segrete in Unione sovietica. Un gran saggio lo racconta – di Giulio Meotti

Le trame nere dei mercenari. Prima di Prigozhin. Per Machiavelli erano “inutili e pericolosi”, ma gli eserciti privati hanno una storia di brutale efficacia – di Siegmund Ginzberg

L’isola delle mamme. A Ragusa è boom di nascite rispetto alla media nazionale. Il segreto? L’immigrazione e anche un po’ di “famiglia tradizionale”. Reportage – di Paolo Mandarà

Una croce rosso sangue. Tempi difficili per l’organizzazione umanitaria, dal buco di bilancio al record di attacchi in guerra, dall’Ucraina al Myanmar – di Maurizio Stefanini

Focacce in ascesa. Storia di Tommaso Mazzanti e della sua piccola grande impresa: portare “All’antico vinaio” da Firenze a Roma fino a New York – di Marianna Rizzini

Dove c’è Elly c’è pop. Affinità-divergenze da Renzi alla segretaria Pd, sotto il segno di Maria De Filippi. Per un’estate militante e danzereccia – di Andrea Minuz

Le eredità infelici dai Viceré ad Agnelli. Testamenti di promesse e inganni. In attesa che siano svelate le ultime volontà di Silvio Berlusconi, una carrellata sulle faide che spaccano le famiglie del capitalismo italiano. Del Vecchio e Benetton, Garavoglia e Vitaloni – di Stefano Cingolani

Le tele del Manga. C’è una rivoluzione nel “dir sciocchezze” di Giorgio Manganelli a proposito dell’arte. Gli scritti di un appassionato sulla stravaganza – di Mariano Croce

Chi vuol essere Bob Dylan. In attesa dei concerti in Italia, c’è una lunga fila per entrare nella testa del Menestrello. Che ancora riserva sorprese – di Marco Ballestracci

Fuochi d’attesa. Un tema di maturità per generazioni poco avvezze ad aspettare. Gli epistolari della letteratura raccontano una pazienza perduta – di Cettina Caliò

Nostra signora delle spiagge. Da Cuneo al Twiga, passando per villa Certosa, Daniela Santanchè, la ministra balneare, è “tranquilla e resiliente” - di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso