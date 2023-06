Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Un giudice per la vita. “Il diritto all’aborto era frutto di una errata idea di libertà”. Intervista a Samuel Alito, autore un anno fa della sentenza della Corte suprema americana sull’interruzione di gravidanza. “Abbiamo vissuto decenni di errori” - di Marco Bardazzi

Attacco a Elkann. Difesa dell’automotive nazionale o vendetta per la “fuga all’estero” della Fiat? Indagine sulla nuova puntata dello scontro stato-capitale – di Stefano Cingolani

Luigi, terzo re di Arcore. C’è Marina, c’è Pier Silvio e poi c’è lui, il ragazzo che ai funerali non era né in nero né in blu, ma in grigio. Un po’ delfino e un po’ pretino, storia di un erede che ha saputo costruire da solo un altro solido impero – di Michele Masneri

L’orgoglioso prete ambrosiano. Vita e opere di Mario Delpini, l’arcivescovo di Milano che quando fu nominato disse: “Sapete tutti che sono inadeguato” - di Matteo Matzuzzi

Violetta violentata. Con “La traviata”, Verdi lanciò una sfida all’ipocrisia del suo tempo e fu censurato. Un insegnamento sul valore del teatro “scorretto” - di Damiano Michieletto

Quei corpi finti. Le opere di Rachel Feinstein esposte in tre diversi musei a Firenze. Chiacchiere sul “David” censurato e la patina social che avvolge tutto – di Fabiana Giacomotti

L’epopea di un malincomico. In morte di Francesco Nuti, playboy triste che rinnovò la commedia. I bar di provincia, la musica, i critici contro – di Andrea Minuz

Libero mercato, l’occidente non dimentichi la lezione di Adam Smith. Il filosofo autore della “Ricchezza delle nazioni” fa trecento anni. Illuminò l’intreccio di sentimenti morali e interessi razionali alla base dell’economia moderna. Per anni snobbato, oggi riscoperto – di Alberto Mingardi

Dolci naufragi. I grandi nuotatori della letteratura, immersi nelle chiare fresche tragiche acque in cerca di ispirazione. Da Omero a Jack London – di Valentina Fortichiari

La signora degli oceani. Tornano i saggi di Rachel Carson, la biologa che ha cambiato il nostro modo di osservare l’ambiente marino – di Massimiano Bucchi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, i festival e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso