Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Joaquín Sorolla y Bastida, "Palace of Pond, Royal Gardens in Seville" (Wikipedia)

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

La marcia degli Intrepidi. Sono la frangia più estrema del partito di Giorgia Meloni. Collera, insulti, turismo e controegemonia culturale. Il loro punto di riferimento, il loro Vate, è Francesco Lollobrigida. Ritratti dei nuovi spiritati di Fratelli d’Italia – di Carmelo Caruso

Ridateci il bar spot. Le pubblicità più scorrette e anche esilaranti della storia della tv oggi sarebbero vietate, in nome del politicamente corretto. Libertà cercasi – di Alberto Mattioli

Libri, pirati e niente censura. La “Mezzaluna fertile” degli editori che sconfisse l’assolutismo e qualche idea per l’oggi nelle pagine di Robert Darnton - di Maurizio Crippa

Turco si nasce. Il coraggioso “coming out” del candidato presidente Kiliçdaroglu: è della minoranza alevita. Il peso di uno straordinario intreccio etnico – di Siegmund Ginzberg

I fantasmi dell’antimafia. Da “faccia da mostro”, sempre archiviato, a Contrada, condannato ingiustamente. Voci di pentiti pataccari e zero prove – di Riccardo Lo Verso

Il corpo spento. Come si ammazza l’erotismo dello spogliarello: denudandosi in difesa dell’ambiente e osservando severi galatei per naturisti – di Ginevra Leganza

Ma il cibo non ha patria. Altro che sovranismo alimentare, piante e semi migrano da sempre. Scoperte dalla mostra “Rara Herbaria” - di Fabiana Giacomotti

Sventure, solo sventure. Sullo schermo i ricchi non si salvano. Tra film come “Triangle of Sadness” e serie come “White Lotus”, nessuno invidia più queste élite. In “Succession” ogni umanità è rimossa. Che sia un nuovo stratagemma della lotta di classe? - di Michele Masneri

La danza degli spostati. Un festival tra Parma e Reggio per celebrare la coreografa Maguy Marin. La meraviglia dei corpi imperfetti – di Marinella Guatterini

Bando al futuro. Oggi preoccupano TikTok e i monopattini sharing, ieri era la tv a colori. Appunti per la politica che proibisce l’innovazione invece di governarla – di Massimiano Bucchi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e il Festival di Cannes raccontati da Mariarosa Mancuso