Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

I caschi bianchi di Putin. Ginevra Bompiani, Michele Santoro, i soliti Vauro e Ovadia ma anche il meno noto Raniero LaValle. Sono le agguerrite armate rosse del pacifismo agé. Puntano alle Europee, o anche solo ai like su Facebook – di Michele Masneri

Febbre di Ramadan. Le città si illuminano, calcio e scuole si fermano e i nuovi giacobini, per evitare imbarazzi multiculti, vogliono cancellare tutte le feste – di Giulio Meotti

Giocare a volley con il chador. La Nazionale femminile pachistana allenata da Alessandra Campedelli. I duri compromessi fra lo sport e l’essere donna – di Manila Alfano

Il Medioevo di Putin. Il solo modo degli intellettuali russi per immaginare il futuro è rievocare un passato di favole. Glorioso oppure oscuro – di Siegmund Ginzberg

Il senatore della terza via. C’è un democratico che sfida i suoi colleghi radicali su Israele e il dialogo con i trumpiani. Ritratto di John Fetterman – di Marco Bardazzi

Holmes, l’originale. Per il suo detective, Conan Doyle si ispirò al medico Joseph Bell: con le sue geniali osservazioni instillava fiducia nei pazienti – di Massimiano Bucchi

Madre mia maledetta. Il tormento di Antonio Franchini nel suo nuovo libro. Come vive una persona con la testa “zeppa di idee sbagliate”? - di Claudio Giunta

Miti, mostri e fantasmi inventati dall’antimafia della fuffa. Finirà? No, non finirà. I predicatori della “Cosa nostra eterna e invincibile” non cedono. Pentiti, pataccari, tavoli ovali: gli strumenti di scena per tenere in vita un’emergenza che non c’è – di Giuseppe Sottile e Riccardo Lo Verso

Povere streghe. La persecuzione più sanguinosa di cui sono state vittime le donne, in mostra a Bologna. Dalle sofferte privazioni al desiderio di volare – di Sandra Petrignani

Tony montana era un coatto. Torna in sala “Scarface”, l’anti Padrino. La sua estetica sfrenata e kitsch ha fatto scuola anche fra i veri boss – di Andrea Minuz

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso