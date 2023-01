Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Chi ha paura di #Barbablù. Mentre arriva in Italia il film su Weinstein (mezzo flop in America) è ora di fare il punto sul #MeToo di casa nostra. Da Romeo e Giulietta traumatizzati ai coordinatori per scene di sesso. Resta la domanda: come accerti i colpevoli? di Mariarosa Mancuso

Le forche di Allah. Sono i mullah ad aver inondato di sangue l’Iran. Ebrei, cristiani, donne, gay, dissidenti, scrittori liberi: la cupidigia dell’apocalisse – di Giulio Meotti

Un eroe felice e sconosciuto. Dalla Val Camonica a Odessa, storia di un operatore della Croce Rossa che ha adeguato la vita ai disastri del mondo – di Adriano Sofri

Eredi coltelli. Venti di guerra in casa Murdoch e Del Vecchio, continua la tragedia greca degli Agnelli. Indagine sui destini del capitalismo di famiglia – di Stefano Cingolani

1450, assalto al Parlamento. La ribellione di Jack Cade contro tasse e burocrazia nell’“Enrico VI”. Cronista d’eccezione: William Shakespeare – di Siegmund Ginzberg

Napoli technicolor. In tv e al cinema addio panni stesi, adesso è l’ora della borghesia e del Centro direzionale. Così cresce la nostra nuova Hollywood – di Michele Masneri

La Hollywood del Cav. Avversato come nemico del cinema italiano, ne è stato il maggior finanziatore. L’avventura da Reteitalia a Medusa – di Andrea Minuz

L’eredità di Alessandro Manzoni. In America si traducono i “Promessi sposi” che ancora dividono l’Italia. Un romanzo maltrattato a scuola, brandito sia dalla cultura accademica sia dai suoi critici. La nuova versione in inglese è l’occasione per leggerlo “da fuori”. E tornare a discuterne – di Edoardo Rialti

Morale col trucco. Gli attacchi alla ex deputata Alessia Morani per la mise di Capodanno ci ricordano che il viso acqua e sapone è il nostro hijab. Specie al nord – di Fabiana Giacomotti

Dalla rete alla realtà. Chi è Pera Toons, alias Alessandro Perugini, fumettista, tiktoker, instagrammista, fenomeno editoriale dell’anno – di Marianna Rizzini

Sempre più su. I dubbi sulla sicurezza dei grattacieli sono vecchi quanto Manhattan. Ma gli architetti stanno vincendo la sfida estrema del vento. Ecco come – di Marco Bardazzi

Io, Vialli e la bestia. Vivere con il cancro. “Pensare oltre e agire veloce”. Il ministro Abodi parla della sua malattia e anche di Meloni – di Simone Canettieri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso