Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Tenerissimi padri. Addio Novecento, addio Homer Simpson. Sul patriarcato (almeno a cartoni animati) hanno vinto i “soft daddy”, genitori premurosi un po’ ossessivi che comprano gli assorbenti alle figlie e non si stancano mai di chiedere: come stai? - di Annalena Benini

Povertà vo' cercando. Perché non sono aumentate le diseguaglianze e la classe media non è scomparsa. Ma oltre la stabilità, c’è l’obiettivo della crescita – di Stefano Cingolani

Ora è il Mose dell’orgoglio. Rivoluzionario, sostenibile e pure bello. Viaggio nella formidabile grande opera che salverà Venezia dalle maree – di Michele Masneri

Stupida Alexa. E non solo lei: la tecnologia delle intelligenze artificiali domestiche non si è evoluta granché in dieci anni. Tutte le ragioni di una rivoluzione fallita – di Eugenio Cau

Il cinema è risorto in un libro. Sale in crisi, non le case editrici. E “La formula perfetta” di David Thomson è l’occasione per rivivere l’epica di Hollywood – di Andrea Minuz

Il fiore dell’Iran. Con la sua poesia, Forough Farrokhzad ha detto il desiderio di libertà delle donne a Teheran, prima della Rivoluzione, del velo e delle proteste – di Cettina Caliò

Cardinali ghibellini. Giurano di essere fedeli fino al martirio, poi fanno la corsa a smarcarsi. Così la Chiesa diventa un Parlamento – di Matteo Matzuzzi

Macché Unesco, il culto di san Gennaro appartiene già al mondo intero. La proposta di inserire il miracolo del sangue nella lista del patrimonio culturale immateriale. Il precedente di Pulcinella, la natura civica della celebrazione e una fede che vince gli scettici – di Francesco Palmieri

Maria oltre lo Strega. Le molte vite della Bellonci, animatrice del premio letterario e scrittrice: i suoi romanzi sono tornati in libreria – di Annamaria Guadagni

La lingua e la roba. Le prime testimonianze in italiano? Truffe, raggiri e insulti. Così il volgare delle origini racconta il nostro carattere nazionale – di Siegmund Ginzberg

Immaginazioni sudamericane. Vargas Llosa e Borges, un confronto lungo cinquant’anni. Due grandi della letteratura individualisti e liberali – di Alberto Mingardi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso