Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Max Beckmann, "Notte di luna in riva al mare" (Wikipedia)

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il denaro come opera d’arte. Banchieri, collezionisti e mecenati. Dai Medici ai Rothschild fino a Mattioli. Una mostra alle Gallerie d’Italia sul ruolo positivo della ricchezza nel creare bellezza e valore pubblico. Lezioni per un mondo che detesta la finanza – di Maurizio Crippa

Semplice è bello. Perché la cultura dell’essenzialità ha fatto grande il design italiano. Che cosa resta ancora da fare. Grand Tour fra oggetti, forme, personaggi – di Michele Magno

L’uccellino ubriaco. Quindici anni di Twitter tra gloria, crisi e nuovi mostri. Il metodo Musk e la chat infinita in cui siamo immersi – di Michele Masneri

Dal Boom al Crash. Bankman-Fried, genietto delle criptovalute, è caduto rovinosamente. Investimenti pazzi e frodi miliardarie, una storia americana senza fine – di Marco Bardazzi

I principati di Russia. Non solo la Lukoil a Priolo. Quanto costa liberarsi dei boiardi che hanno conquistato l’Italia e la sua economia – di Stefano Cingolani

Il terrore bianco. I “Dialoghi delle carmelitane” alla Prima dell’Opera di Roma. La regista Emma Dante racconta i tormenti delle coraggiose di fronte al patibolo – di Fabiana Giacomotti

Il mondo è delle matriarche. Catalogo delle nuove donne in sella, dall’amazzone alla gattara. Intanto i maschi diventano sempre più grigi e bradipi – di Ginevra Leganza

I miracoli grandi e piccoli di tre donne coraggiose in Afghanistan. Reportage dal disastro di Kabul. Tre europee sotto il regime talebano. Non hanno rinunciato al lavoro di cura per un popolo martoriato, nonostante pericoli e restrizioni. Oggi si raccontano, nel paese che è il loro destino – di Francesca d'Aloja

La ribelle colorata. Leonora Carrington, ultima dei surrealisti, ha anticipato l’universo femminista nella pittura come nella scrittura. Un saggio di Giulia Ingarao – di Valentina Bruschi

Sotto la stella nera dell'Africa. I romanzi fantasy di Marlon James ridanno vita ai miti e alle leggende del continente. Così si avvera un sogno di Pasolini – di Edoardo Rialti

Lo storico narciso. Quanto costa la passione degli studiosi che nel racconto dicono “io”, rinunciando all’oggettività. Così ci si condanna a un eterno presente – di Giorgio Caravale

Pirandello, padre e figli. Il grande Luigi, premio Nobel. Poi Fausto, infine Pierluigi. Salta fuori un diario che è il tormentato ritratto di un interno – di Maria Pia Farinella

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso