Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il fantasma d’Italia. Perché torna sempre Aldo Moro nella nostra tv. Banco di prova per attori, eterna autoanalisi della sinistra. Ma quando passa da Cannes a Rai 1, “Esterno notte” di Bellocchio diventa metà film d’autore e metà fiction civile che sfida il Gf Vip – di Andrea Minuz





Gioco a scavalco. Non c’è perdono per il sorpasso a destra, ma a sinistra ci sono al più i “compagni che sbagliano”. Cosa c’è dietro la partita tra Conte e il Pd – di Francesco Cundari





Il pozzo dei desideri. Dalle promesse ai provvedimenti: il catalogo da brividi che imbarazza il governo alle prese con guerra, scarsità e inflazione – di Stefano Cingolani





Ombre tedesche. Che fine ha fatto la Germania? Conflitti, crisi e scandali (uno ha toccato pure la Merkel) appannano l’immagine di prima della classe – di Flaminia Bussotti





Una vita né di là né di qua. Ironia della sorte: Mehran è morto nello stesso aeroporto dove ha vissuto per 18 anni. Simbolo di chi aspetta nel Limbo – di Siegmund Ginzberg





I due battaglioni. C’era la X Mas della Repubblica sociale, e c’era la X Mas del Regno: questa passò con gli Alleati e ancora oggi è celebrata nelle Forze armate – di Maurizio Stefanini





Mafia, riecco i ventriloqui. Ricordate Ciancimino jr che attribuiva al padre boss le sue patacche? Oggi tocca a Mutolo e Baiardo rivitalizzare la Trattativa – di Riccardo Lo Verso





In Canada con Flaiano. Un oceano di gelo, alberi e solitudine. Che ci fa lo sceneggiatore di Fellini tra cowboy e inuit in un paese che è trentatré volte l’Italia? Gira cinque puntate per la Rai, un fine carriera da misantropo che racconta molto dell’uomo. A 50 anni dalla morte – di Claudio Giunta





Il culto di San Siro. Demolire o no lo stadio Meazza? Sgarbi contro Sala, Inter e Milan uniti. Indagine architettonico-sentimentale sul dibattito pubblico in corso – di Manuel Orazi





Avanguardisti in bermuda. Il Gruppo ’63 in una manciata di anni ha incendiato la letteratura in Italia. Il racconto di un protagonista. L'anticipazione del libro di Angelo Guglielmi con Carmelo Caruso





Le feste segrete. Mattia Zoppellaro, fotografo delle celebrità, ha immortalato gli spiriti dei rave party, raccontandoli meglio di qualsiasi sociologo – di Vittorio Bongiorno





I faraoni del libro. I tipografi che vollero farsi editori, e un Ramses per chi non legge mai. Le memorie di Gian Arturo Ferrari – di Michele Masneri





Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso