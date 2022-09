Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Salve regina. Aspettando il funerale di lunedì la Gran Bretagna piange Elisabetta, tra folle in coda, programmi a reti unificate, prezzi alle stelle, nostalgie del passato, timori per il futuro e retorica. Reportage da Londra – di Michele Masneri

Il super Franco. Ha stanziato miliardi senza scassare i conti pubblici. Ecco perché il governo che verrà potrebbe confermarlo. Indagine sul metodo – di Stefano Cingolani

L'ultimo cognato. Da Craxi a Fini, intrecci di famiglie e potere. Ma Lollobrigida, marito della sorella di Meloni: “La mia storia è diversa” - di Simone Canettieri

Civiltà alla deriva. “Dal commercio di uteri al polpettone del politicamente corretto, l’occidente ha perso la ragione”. Intervista al filosofo Michel Onfray – di Giulio Meotti

Giornali che sbagliano. I potenti editori angloamericani che fecero propaganda per Hitler. Camuffati da pacifisti, erano isolazionisti e antisemiti – di Siegmund Ginzberg

I costi del tappeto. Nel complesso sistema di gerarchie del red carpet, fa polemica il boom degli influencer sconosciuti. Cronache glamour da Venezia – di Fabiana Giacomotti

Cantami o diva il tuo dolore. L’ambientalismo non basta più. Traumi, infanzie tormentate e tanta fluidità, la chiave delle nuove star del cinema – di Andrea Minuz

Cara politica, basta balle. Il vero “ius” della scuola? E' smetterla con le parole al vento. Finalmente in classe e senza mascherine. Dopo due anni di Dad, complici le elezioni, i partiti fanno proposte, ma c’è troppa demagogia. Studenti dimenticati e prof. che si devono ritrovare – di Maurizio Crippa

Suoni del deserto. L’avventura dei Tinariwen, ambasciatori tuareg della musica del Sahara. A dispetto dei fondamentalisti distruttori di chitarre – di Marco Ballestracci

Zavattini, un uomo in volo. Con il suo stile ha lasciato traccia in letteratura, cinema, pittura. Il “Diario” inedito in libreria, a 120 anni dalla nascita – di Valentina Fortichiari

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana scelti e recensiti da Mariarosa Mancuso