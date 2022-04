Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Ucraina anno zero. Da dove arriverà il piano Marshall per la ricostruzione? Quali tempi e quali risorse serviranno per ridare vita a un paese distrutto dalla guerra? La storia di Berlino e quella di Mariupol a confronto, per non ripetere gli stessi errori - di Stefano Cingolani

Addio Novaja. Era il giornale di una Russia nuova e ambiziosa. La Cecenia, le morti, l’Ucraina. Che rumore fa una voce che muore - di Micol Flammini

Se ci fosse il vecchio Pci. Neppure i più fanatici dell’Urss oggi spenderebbero una parola per Putin. Storia in diretta dei loro tormenti - di Siegmund Ginzberg

Carri disarmati. Per la Russia è difficile produrli e farli sopravvivere a una guerra. I cingolati sono stati simbolo e ossessione della potenza di Mosca - di Maurizio Stefanini

Le spie che venivano dall’est. La partita a scacchi della Russia in Italia, tra “aiuti” e agenti doppiogiochisti fino al nome in codice “Mozart” - di Francesco Cingolani

I nuovi censori. Ieri al macero i libri ce li mandavano i re. Oggi sono gli editori stessi, atterriti dalla paura di “offendere”. E la lista di offesi si allunga - di Giulio Meotti

La fabbrica dell’ospite. Così i talk-show fanno leva sull’esibizionismo e sull’egolatria degli esperti. Come nasce e dove porta la vanità - Andrea Minuz

Dai boomer ai millennial. Bentornato vinile: tu leghi ogni suono alle emozioni. Il disco di una volta è un universo agli antipodi rispetto al concetto di indiscriminata proliferazione virtuale. E’ possesso e godimento individuale. Per questo è tornato sul mercato - di Stefano Pistolini

Mosca d’autore. C’è quella descritta da Virginia Woolf, quella amata da Montale. Così è diventato l’insetto perfetto per descrivere un nuovo modo di sentire - di Gaia Manzini

Nuovo cinema Pd. L’élite “de sinistra” della capitale vive la politica come un inciampo. L’unico vero rovello resta la celluloide - di Simone Canettieri

La scommessa di Axios. Giornalismo di qualità e tecnologia. La lezione che arriva da Arlington. Parla il fondatore Jim VandeHei - di Marco Bardazzi

Rubare la vita di un altro. C’è l’assassino che risponde fingendosi la sua vittima e c’è “Inventing Anna”. E poi ancora Mark Caltagirone: fingersi ciò che non siamo è diventata un’arte, a volte drammatica. Tutti figli di Mr.Ripley - di Michele Masneri

Nuovo cinema Mancuso. Le recensioni dei migliori film ora in sala, di Mariarosa Mancuso