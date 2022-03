Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Il pendolo cinese. Pechino gode della propaganda sulla sua mediazione in Ucraina e nel frattempo scende a patti con l’Europa. L’amicizia opportunistica tra Xi Jinping e il macellaio Vladimir Putin con un obiettivo: conquistare il mondo – di Giulia Pompili

Il colore dei carri armati. Sin dai tempi dell’invasione sovietica a Budapest, la sinistra li ha chiamati con altri nomi. Anche “aiuti fraterni” – di Francesco Cundari

Il femminicidio. Come a Srebrenica, uomini e donne divisi. “Sei stata mia e non andrai con nessun altro”. Così Vladimir Putin vuole uccidere l’infedele Ucraina – di Adriano Sofri

I guerrieri del sogno. Hemingway, Orwell e gli altri foreign fighter. Ci vuole una misteriosa inclinazione per inseguire un ideale nella patria altrui – di Francesco Palmieri

Ora tanta solidarietà. E poi? – Senza terra e senza futuro saranno profughi per sempre. Lo scorso anno i fuggitivi di tutto il mondo sono stati quasi cento milioni. Ora si aggiungono i disperati dall’Ucraina. Ma l’Europa di popoli sradicati ne ha visti tanti. Un catalogo da brividi – di Stefano Cingolani

I fili dell’assenza. Sparire è come morire, ma senza violenza. Un’occasione di rinascita per chi cerca la fuga, un vuoto pulsante per chi resta – di Gaia Manzini

L’occidente e 21 cristiani. “L’Europa s’ispiri ai martiri che lo imbarazzano”. Intervista a Martin Mosebach, l’ultimo saggista cattolico – di Giulio Meotti

Mercati in corsia. La domanda di salute sarà sempre più individualizzata, ma in Italia si pensa di far fronte agli ospedali pieni con la burocrazia – di Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Le mille corone di Duino. A caccia di fantasmi e memorie nel castello sul Carso in cui Rilke compose le sue elegie. Dalla principessa Sissi a Carlo d’Inghilterra, da Liszt a Karl Popper, visitatori e leggende. Non può mancare il maggiordomo – di Michele Masneri