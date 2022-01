Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Se la Chiesa vira a sinistra. È la grande occasione del cattolicesimo democratico italiano, che dopo l’epopea wojtylana e l’intermezzo ratzingeriano può imprimere una svolta al destino che pareva ineluttabile. L’occasione c’è, si chiama Sinodo - di Matteo Matzuzzi

Disastro olimpico. A una settimana dai Giochi di Pechino 2022, tra boicottaggi e propaganda, l’unica cosa certa è che lo sport è anche politica - di Giulia Pompili

L’antica arte del kingmaker. Dal Cav. a De Mita, da Occhetto a Bettini. Storia di un potere di strategia e fantasia che porta all’incoronazione - di Francesco Cundari

Ossessione casa. Siamo cresciuti col mito del mattone, ma in pochi possono permetterselo. E allora sublimiamo guardando e desiderando gli appartamenti altrui - di Giulio Silvano

Allegri ma non troppo. Viaggio nel mondo dell’aristocrazia italiana oggi, tra splendori e rimpianti. Ecco Gelasio Gaetani d’Aragona - di Michele Masneri

Radiografia di un patrimonio. Dalle spiagge alle caserme, questo stato è ricco ma sciupone. Terre e palazzi, industrie e armamenti, ospedali e un’infinità di partecipazioni miliardarie come quelle in Eni e in Telecom. La questione del debito pubblico e la “mano morta” ecclesiastica - di Stefano Cingolani

Il triangolo dei misteri. Un marito, una donna scomparsa e ritrovata morta, forse un amante. Il caso di Trieste e le inchieste morbose in tv - di Massimo Lugli

Pizzini al Bacio. Dalla cioccolateria di Luisa Spagnoli alle praline Perugina. I cento anni delle frasette d’amore raccontano un pezzo della storia d’Italia - di Fabiana Giacomotti

Il cane bullo. Aumentano i rapimenti di cani, soprattutto degli eleganti parigini bouledogue. Ora costano cari, ma prima era la razza che lottava coi tori - di Francesco Palmieri

Nuovo cinema Mancuso. Le recensioni delle pellicole in sala firmate da Mariarosa Mancuso

La rivoluzione del Padrino. Le polemiche sullo stereotipo dell’italoamericano e le critiche negative furono nulla in confronto alla mania che generò, dalla moda alla musica fino al linguaggio. Cinquant’anni fa usciva il mafia-movie di Coppola che emozionò Kissinger - di Andrea Minuz