Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Siamo tutti Bambi. L’innocenza del cerbiatto, la ferocia dell’uomo, la morte della mamma, la solitudine in una foresta piena di insidie

e predatori. Perché il mondo è per tutti un posto terribile. No, quella del libro e del film non è una favola per bambini – di Annalena Benini

Traditi dal vento. Se Eolo fa i capricci, se il nucleare si spegne e il sole è coperto, non ci resta che il gas. Ma tra crisi politiche e populismo, è necessario avere un piano – di Stefano Cingolani

Un divisivo al Quirinale. Doveva essere un presidente discreto, è diventato il Picconatore. Cossiga e la difficile arte dell’“unità nazionale” – di Francesco Cundari

L’altro Trump. Prima lo sosteneva, ora lo teme. Ron DeSantis pensa e parla come l’ex presidente. Ma è più bravo. Chi è davvero il governatore della Florida – di Stefano Pistolini

Anna Frank non è un cold case. Le domande importanti sulla Memoria sono altre, come quelle di un “libro corale” di Gariwo, la foresta dei giusti – di Maurizio Crippa

Per Vanzina son tutte belle le donne del cinema. Da Tina Pica a Virna Lisi fino alle sue “Tre Sorelle”. Fra Telegatti, libri antichi e una laurea in Scienze politiche, la versione del regista su Flaiano, il litorale romano e la corsa al Quirinale – di Michele Masneri e Andrea Minuz

La Bovary del Volga. Leoš Janácek usava la melodia del linguaggio per restituire verità ai sentimenti umani. Il suo capolavoro a Roma – di Marina Valensise

Il digiunatore. C’è quello triste e solitario di Kafka e poi c’è quello energico e rigoroso di Giovanni Succi. Un freak geniale raccontato in una nuova biografia - di Gaia Manzini

Le ammiraglie. Il timone, massimo simbolo del comando, è in mani femminili solo da poco. Ma la letteratura ci mostra da sempre capitane coraggiose – di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Un romanzo civile di Sicilia. Il giornalismo, la memoria dell’amicizia, la militanza nel Pci e la delusione di quell’idea di socialismo in una terra rapinatrice e rapinata che cercava ordine. Così Giuliana Saladino ha fatto la storia della cultura dell’isola – di Nadia Terranova